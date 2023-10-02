«Спартак» обратился к болельщикам после разгрома от «Крыльев»

Московский футбольный клуб «Спартак» в Telegram-канале поблагодарил болельщиков за поддержку после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Большое спасибо всем болельщикам «Спартака», кто сегодня пришел поддержать команду на стадион в Самаре», — говорится в сообщении.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

Ранее капитан «Спартака» ответил на вопрос о малом игровом времени в клубе.