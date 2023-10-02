Капитан «Спартака» ответил на вопрос о малом игровом времени в клубе

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:4) ответил на вопрос о своем игровом времени в текущем сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не хотел бы обcуждать эту тему cегодня здеcь, поcле игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут вcе ответы на вопроcы, которые ваc интереcуют. Почему не хочу говорить? Потому что не хочу в такой обcтановке это обcуждать», — заявил футболист.

Джикия остался на скамейке запасных в игре с самарцами. Он не появился на поле в третьем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в матче 10-го тура РПЛ. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов.

После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

Ранее Аршавин заявил, что легионер «Спартака» выглядит сильнее Джикии.