Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В иранском отеле установили статую Криштиану Роналду в полный рост

В иранском отеле, где останавливался Роналду, установили его статую

close
100%
STR/AP

В иранском отеле «Эспинас Пэлас» установили статую форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в полный рост. Об этом сообщает Goal.

Португалец прибыл в Тегеран 18 сентября для участия в матче азиатской Лиги чемпионов с «Персеполис». Тогда толпа фанатов прорвалась в холл отеля, где скандировала имя Роналду.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее гол Роналду принес «Аль-Насру» пятую победу подряд.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий