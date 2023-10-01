В иранском отеле установили статую Криштиану Роналду в полный рост

В иранском отеле «Эспинас Пэлас» установили статую форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в полный рост. Об этом сообщает Goal.

Португалец прибыл в Тегеран 18 сентября для участия в матче азиатской Лиги чемпионов с «Персеполис». Тогда толпа фанатов прорвалась в холл отеля, где скандировала имя Роналду.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее гол Роналду принес «Аль-Насру» пятую победу подряд.