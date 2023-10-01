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Воспитанник «Манчестер Сити» ответил на вопрос о получении российского паспорта

Легионер «Крыльев» Гарре заявил, что не думает о получении российского паспорта

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ФК «Крылья Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о потенциальной возможности получить российское гражданство. Его слова передает «Чемпионат».

«Честно говоря, я об этом не думаю. Думаю о том, чтобы играть от матча к матчу. Гражданством должны заниматься руководство «Крыльев» и те люди, которые меня представляют», — сказал Гарре.

Гарре перешел в самарский клуб в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел семь матчей, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Гарре получал футбольное образование в «Манчестер Сити», но за основную команду никогда не играл. Полузащитник прошел юношеские и молодежные сборные Аргентины. Его дедушка является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины.

В августе сообщалось, что Гарре захотел покинуть российский клуб.

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