Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля

Булыкин заявил, что «Спартак» может уволить Абаскаля из-за отсутствия результатов

close
100%
Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может в ближайшее время потерять работу, если не наладит систему, которая дает стабильный результат.

При этом, по его словам, подобные матчу с «Крыльями Советов» игры встречаются у любых тренеров и игроков.

«Такое происходит. Иногда случаются игры, в которых у команды ничего не получается, и ты ничего с этим не можешь поделать. Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. В этом плане ребята не могут никак найти взаимопонимание, отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды. А тренер от них напрямую зависит — если результаты плохие, то его увольняют, а если хорошие, то как бы кто плохо не играл, он останется», — заявил Булыкин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал удивительным разгром «Спартака» от «Крыльев Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий