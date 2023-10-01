Булыкин назвал условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может в ближайшее время потерять работу, если не наладит систему, которая дает стабильный результат.

При этом, по его словам, подобные матчу с «Крыльями Советов» игры встречаются у любых тренеров и игроков.

«Такое происходит. Иногда случаются игры, в которых у команды ничего не получается, и ты ничего с этим не можешь поделать. Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. В этом плане ребята не могут никак найти взаимопонимание, отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды. А тренер от них напрямую зависит — если результаты плохие, то его увольняют, а если хорошие, то как бы кто плохо не играл, он останется», — заявил Булыкин.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал удивительным разгром «Спартака» от «Крыльев Советов».