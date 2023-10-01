Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет играть с ЦСКА без Соболева

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как команда будет играть в дерби 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА без дисквалифицированного нападающего Александра Соболева. На пресс-конференции он заявил, что в команде есть футболисты, способные сыграть в нападении.

«Мы подготовимся к этому матчу, надо рассчитывать на тех, кто у нас есть. В составе есть футболисты, способные сыграть в нападении. У нас будет определенная гибкость, благодаря которой мы сможем проникать в финальную треть», — убежден испанский специалист.

В воскресенье, 1 октября, «Спартак» в 10-м туре РПЛ на выезде разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов». В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 16 очками расположился на пятой строчке.

Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Армейцы на данный момент также набрали 16 очков и уступают красно-белым в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям. В составе «Спартака» против красно-синих не сыграет нападающий Александр Соболев — он получил четвертую за чемпионат желтую карточку в матче с «Крыльями» и пропустит дерби из-за дисквалификации.

Ранее стало известно, что будущее Абаскаля в «Спартаке» может зависеть от матча с ЦСКА.