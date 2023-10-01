«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов»

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0.

В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, самарская команда укрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятой позиции, заработав 16 баллов.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в рамках Кубка России. Игра состоится 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по московскому времени. В этот же день «Спартак» проведет кубковый матч с «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:45 мск.

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