В «Миннесоте» заявили, что Капризов становится более американизированным

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд высказался о будущем российского форварда команды Кирилла Капризова. Его слова передает The Athletic.

«Я солгал бы вам, если бы сказал, что желания продлить с ним контракт не было у нас на уме. Он — огромная часть нашего будущего, но только если останется здесь. Думаю, ему здесь нравится. Сейчас он учится говорить по-английски. Кирилл становится все более американизированным», — сказал Леопольд.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее в «Миннесоте» рассказали о влиянии Капризова на продление контракта с Матсом Цуккарелло.