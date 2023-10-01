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Тренер «Локомотива» оценил скандальные слова Дзюбы о Семаке

Галактионов о словах Дзюбы о Семаке: субординация должна присутствовать

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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал резонансные слова нападающего команды Артема Дзюбы о тренере «Зенита» Сергее Семаке. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать, — это точно», — сказал Галактионов.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», который все это время тренировал Семак. В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча в восьми матчах чемпионата России.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал, что Дзюба настраивал команду перед матчем с «Зенитом».

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