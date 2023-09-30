Гашек отреагировал на допуск сборных России по футболу на международные турниры

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек в соцсети Х отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России (все возраста до U-17 включительно) до международных турниров.

«Согласен. Я поддерживаю [это решение с определенными правилами] уже давно. Дети не несут ответственности за своих родителей», — написал чех.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее на Украине призвали европейские федерации к бойкоту матчей с Россией.