В ФТР рассказали, думают ли российские теннисисты о смене гражданства

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты не собираются менять спортивное гражданство, передает Sport24.

«Наши теннисисты — молодцы. Весь этот сложный период они хорошо держатся. А все эти слухи о смене гражданства нашими ребятами совершенно бессмысленны и так и останутся слухами», — сказал Тарпищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Российские теннисисты выступают на турнирах под нейтральным флагом. Россияне не были допущены до Уимблдона 2022 года, но через год смогли принять участие в турнире.

Ранее Тарпищев ответил на вопрос об общении с главой МОК.