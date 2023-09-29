Губерниев: кто считает, что россиянам не надо ехать на Паралимпиаду — ненавидит людей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно отреагировал на новость о том, что российских атлетов допустили к Паралимпийским играм 2024 года в Париже, передает Sport24.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать. Нейтральный статус? Если квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество», — сказал Губерниев.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов IPC.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее спортсменов из России допустили на Паралимпиаду-2024.