Главный тренер «Пари НН» высказался об отмене пива на стадионах

На стадионы нужно вернуть пиво, так как это сделает болельщиков «счастливее», а команды «финансово более крепкими», считает главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. Продажу напитка на стадионе он в беседе с НСН назвал способом заработка клубов, а ее отмену – крайностью.

По мнению тренера, отсутствие пива на стадионах не станет помехой для проблемных болельщиков, а пострадают больше обычные зрители матчей, желающие расслабиться на трибуне. Пиво при этом он сравнил с водкой и бормотухой, отметив, что от него такого «задурманивания» нет.

«Если человек захочет, то он на игру придет уже поддатым, – считает Юран. – Есть люди, которым футбол до одного места. В итоге страдает обычный болельщик».

Напомним, запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, ФАС заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В августе сообщалось, что Минспорта поддерживает работу над законопроектом, который может снова разрешить продажу пива на стадионах.