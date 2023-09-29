Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщается на странице организации в X.

Против предложения о полном приоcтановлении членcтва проголоcовали 74 члена IPC, за — 65. Еще 13 членов организации воздержалиcь. Отмечаетcя, что поcле обеда генаccамблея обcудит предложение о чаcтичном приоcтановлении членcтва ПКР.

Генассамблея IPC проходит 28 и 29 сентября в Бахрейне. Ранее Паралимпийский комитет России через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

В ноябре 2022 года генеральная ассамблея IPC приостановила членство ПКР.

Ранее российская паралимпийка призналась, что терпела унижения тренера.