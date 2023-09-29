Бывший футболист «Локомотива» угрожает самоубийством

Бывший футболист московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека, выступающий за «Ниццу», угрожает самоубийством. Спортсмен забрался на край моста Маньян в Ницце. Об этом в соцсетях сообщает журналист Экрем Конур.

Причина действий Бека-Бека не называется. С футболистом беседуют полицейские.

22-летний хавбек перешел в российский клуб в 2021 году из «Кана». В общей сложности полузащитник провел за «железнодорожников» 28 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе француза в «Ниццу». Французский клуб заплатил за него €12 млн. Футболист подписал контракт до 2027 года.

