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Рублев сорвался во время матча с Норри

Россиянин Рублев во время матча прокричал, что больше не хочет играть в теннис

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Dylan Martinez/Reuters

Россиянин Андрей Рублев во время матча на турнире категории ATP 500 в Пекине прокричал, что больше не хочет играть в теннис. Об этом сообщает РИА Новости.

25-летний спортсмен очень эмоционально отреагировал на проигранное очко в матче первого круга против Кэмерона Норри из Великобритании. Смысл его нецензурных выкриков на корте сводился к тому, что ему надоело играть в теннис. Британец выиграл первый сет со счетом 6:4.

17 сентября Андрей Рублев впервые в карьере стал чемпионом выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS). В финале спортсмен в четырех сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. На Открытом чемпионате США (US Open) россиянин дошел до четвертьфинала, уступив Даниилу Медведеву.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает шестое место (4515 очков). Лидирует представитель Сербии Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8535 очков). Тройку лидеров замыкает Даниил Медведев (7280 очков).

Ранее россиянка обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Токио.

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