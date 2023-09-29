Романцев посоветовал Дзюбе извиниться за слова о Семаке

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев посоветовал форварду столичного «Локомотива» Артему Дзюбе извиниться за свою реакцию на вопрос о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Своим мнением Романцев поделился со «Спорт-Экспрессом».

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

«Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», — заявил Романцев.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее Дзюбу оштрафовали после матча с «Зенитом».