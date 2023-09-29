Экс-игрок сборной Франции объяснил провал украинского футболиста в АПЛ

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф прокомментировал низкую результативность украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика. Его слова передает CasinosEnLigne.

«Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к «Челси». Но настала пора приносить пользу. Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста», — сказал Лебеф.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел пять матчей, не отметившись результативными действиями. «Челси» идет на 14-м месте. Команда не участвует в еврокубках, так как заняла 12-е место по результатам прошлого сезона.

Ранее Франк Лебеф высказался о том, что изменилось в «Пари Сен-Жермен» после ухода Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.