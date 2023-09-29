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Фетисов: мы должны вернуться в олимпийское движение только с флагом и гимном

Фетисов: Россия должна вернуться в олимпийское движение только с флагом и гимном

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Aleksandra Szmigel/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Россия должна вернуться в международный спорт только под флагом и гимном. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое. Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Фетисов раскритиковал президента МОК Томаса Баха.

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