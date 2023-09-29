«Да и хрен с ними»: Фетисов о бойкоте Украины и Англии турниров УЕФА с участием России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что Англия и Украина собираются бойкотировать турниры, в которых будут участвовать сборные России до 17 лет. Слова Фетисова передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть не участвуют. Это их решение. Участие и запрет — два разных подхода. При чем здесь дети на самом деле... Может ли бойкот сказаться на проведении соревнований? Да и хрен с ними, не будет их и не будет. Это их решение», — сказал Фетисов.

О бойкоте матчей со сборной России объявили Польша, Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия, Литва и Норвегия.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Госдуме призвали наказывать страны за отказ играть с Россией.