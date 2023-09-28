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Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Японии

Касаткина обыграла Папамихаил и вышла в четвертьфинал турнира в Японии

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David Kirouac/Reuters

В рамках второго круга женского теннисного турнира WTA-500 в Токио (Япония) россиянка Дарья Касаткина встречалась с представительницей Греции Деспиной Папамихаил. Встреча завершилась победой отечественной спортсменки со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 3 минуты.

Касаткина совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей США Джиссикой Пегулой. Матч состоится 29 сентября.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9266 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8195 очков). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6165 очков). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 13-й позиции, имея в активе 2790 очков. Папамихаил идет 220-й.

Ранее Шарапова рассказала, за кого из теннисистов болеет в настоящее время.

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