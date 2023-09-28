Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что не хотел рисковать здоровьем нападающего Лионеля Месси в финальном матче Открытого кубка США. Об этом он заявил Mundo Deportivo.

«Очевидно, с его стороны было глупо играть, даже обдумывать это в течение нескольких минут, потому что мы рисковали.

И да, он обязательно сыграет до окончания чемпионата. Начиная с сегодняшнего дня мы будем подводить его от игры к игре, реагируя по ситуации. Будем ждать, когда медицинский отдел скажет нам, что он готов играть, не рискуя», — сказал Мартино.

28 сентября «Интер Майами» уступил «Динамо Хьюстон» со счетом 1:2 в финале Открытого кубка США.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее в «ПСЖ» объяснили, почему публично не поздравили Месси с победой на ЧМ.