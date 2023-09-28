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Игрок «Зенита» Изидор рассказал о том, что решение «Локомотива» его удивило

Изидор: меня удивило, что «Локо» быстро решил отпустить меня в «Зенит»

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Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что его переход из «Локомотива» был улажен моментально. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чем смысл ему делать это?

Договорились моментально! Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», — сказал Изидор.

Изидор перебрался в «Зенит» в сентябре 2023 года после полутора лет, проведенных в московском «Локомотиве».

17 сентября в своей дебютной игре за сине-бело-голубых нападающий забил гол в ворота «Рубина». Матч завершился со счетом 3:0. Всего форвард провел за «Зенит» два матча в чемпионате России, отличившись один раз.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Крыльев Советов». Лидирует по-прежнему «Краснодар», набравший 21 очко.

Ранее Изидор назвал Головина волшебным футболистом.

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