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Марио Фернандес объяснил свой отъезд из России в 2022 году

Марио Фернандес заявил, что политика не являлась причиной его отъезда из России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что стало причиной его приостановки контракта с ЦСКА и отъезда в Бразилию. Его слова передает Sport24.

«Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю — правда. Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной — 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе», — сказал Фернандес.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее Марио Фернандес высказался о скандальном фото с Акинфеевым.

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