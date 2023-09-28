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Марио Фернандес высказался о скандальном фото с Акинфеевым

Игрок «Зенита» Фернандес не понимает, почему вокруг фото с Акинфеевым много шума

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ПФК ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес в интервью Sport24 поделился мнением о реакции общественности на фото с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым перед матчем седьмого тура чемпионата России.

«Вcе знают, еcть и другой кадр, где мы c Игорем, улыбаяcь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поcтупать — для чего cоздавать такой шум вокруг одного мгновения? Некоторые cмешивают меня c грязью. Проcто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, поcле чего другой открыл передо мной двери. C тех cамых пор — один лишь негатив.

Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации», — заявил защитник.

Фернандес в матче с ЦСКА, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 1:1 активно отпраздновал гол «Зенита», покинув пределы технической зоны. В итоге бразильца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фернандес был футболистом армейского клуба в 2012–2022 годах. В июне в ЦСКА анонсировали возвращение бывшего защитника сборной России, однако тот перешел в «Зенит».

В составе красно-синих Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

Ранее Фернандес рассказал, чем наставник «Зенита» отличается от других тренеров.

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