Марио Фернандес высказался о скандальном фото с Акинфеевым

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес в интервью Sport24 поделился мнением о реакции общественности на фото с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым перед матчем седьмого тура чемпионата России.

«Вcе знают, еcть и другой кадр, где мы c Игорем, улыбаяcь, жмем друг другу руки. Не понимаю, зачем людям так поcтупать — для чего cоздавать такой шум вокруг одного мгновения? Некоторые cмешивают меня c грязью. Проcто за то, что один клуб решил не выкупать мой контракт, поcле чего другой открыл передо мной двери. C тех cамых пор — один лишь негатив.

Этот отдельно взятый кадр, скрывающий настоящую суть как выдернутый момент — лишнее подтверждение этой ситуации», — заявил защитник.

Фернандес в матче с ЦСКА, который состоялся 3 сентября и завершился со счетом 1:1 активно отпраздновал гол «Зенита», покинув пределы технической зоны. В итоге бразильца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фернандес был футболистом армейского клуба в 2012–2022 годах. В июне в ЦСКА анонсировали возвращение бывшего защитника сборной России, однако тот перешел в «Зенит».

В составе красно-синих Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

