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Форвард «Зенита» назвал Головина волшебным футболистом

Игрок «Зенита» Изидор назвал хавбека «Монако» Головина одним из лучших в Лиге 1

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Официальная страница «Монако» ВКонтакте

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор в интервью «Чемпионату» высоко оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — волшебный футболиcт, потряcающий, техничный, который может делать c мячом вcе, что пожелает. А cейчаc он начал еще и забивать много мячей. Cаша — отличный парень, веcелый, но при этом наcтоящий работяга. Я желаю ему наколотить множеcтво голов в этом cезоне и отдать кучу результативных передач.

Александр — один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, пожелаю ему большой удачи. Не сомневаюсь, что ему это по силам», — заявил француз.

Всего в текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции шесть матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после шести туров занимает второе место, набрав 11 очков.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче. Россиянин провел часть матча с капитанской повязкой.

Ранее защитник «Зенита» сравнил Головина с Малкомом.

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Футбол. Чемпионат Франции
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