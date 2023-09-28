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Бывший форвард сборной России объяснил слова Соболева о победе в Лиге Европы

Экс-футболист Булыкин раскритиковал Соболева за слова о победе в Лиге Европы

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, заявившего, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы российские клубы не отстранили. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Соболев не прав, но это его мысли. Он так прикалывается над всеми. Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам. «Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы. Соболев шутит и пытается привлечь внимание. Но выглядит это не очень умно», — заявил экс-футболист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2021 году «Спартак» стал первым в своей группе Лиги Европы, опередив итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». Благодаря победе на групповом этапе российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее экс-тренер «Зенита» назвал Соболева сумасшедшим.

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