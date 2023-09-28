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«Спартак» вынуждает капитана пойти на понижение зарплаты

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» предложит Джикии контракт в случае снижения зарплаты

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РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» готов продлить контракт с капитаном команды Георгием Джикией на определенных условиях. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, «Спартак» предложит 29-летнему защитнику новый трудовой договор в том случае, если игрок согласится на существенное понижение заработной платы.

Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее боец ММА поддержал Джикию.

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