«Спартак» вынуждает капитана пойти на понижение зарплаты

Московский футбольный клуб «Спартак» готов продлить контракт с капитаном команды Георгием Джикией на определенных условиях. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, «Спартак» предложит 29-летнему защитнику новый трудовой договор в том случае, если игрок согласится на существенное понижение заработной платы.

Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее боец ММА поддержал Джикию.