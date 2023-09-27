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Легенда ЦСКА заявил, что в России пропали хорошие футболисты

Ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал решение Швеции о недопуске РФС на Евро-2024

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не придает никакого значения решению Швеции не допускать российскую национальную команду на территорию страны в случае успешного отбора на предстоящий чемпионат Европы 2024 года.

По его словам, перспективнее в данный момент выступать с азиатскими, нежели с европейскими соперниками.

«Не хотят пускать — пусть не пускают, мы будем ковыряться с казахами, узбеками, еще с кем-нибудь. Будем играть с Азией. Сборная должна играть обязательно, Азия в этом отношении выглядит перспективнее, чем Европа. Ничего страшного, все равно у нас футболистов нет нормальных вообще», — заявил Пономарев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее экс-тренер Борис Игнатьев заявил, что у российского футбола появилась надежда.

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