Тренер Игнатьев заявил, что у российского футбола появилась надежда

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не ждет в скором времени возвращения основной национальной команды на международные турниры.

По его словам, несмотря на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по юниорским командам, ждать возвращения взрослых сборных придется еще некоторое время.

«Все время ждешь, все время находишься в ожидании того, на каком этапе будут приняты эти решения. И вот наконец оно было принято. Осталось дело за малым — подключить ко всем этим большим начинаниям молодежные, а затем и взрослые сборные. От этого выиграет и российский, и весь европейский футбол. Не думаю, что это все случится быстро по времени, но надежда уже появилась. То, что сборные U-17 вернулись на международный уровень, это очень важно. Не все будет гладко, далеко не все международные федерации с распростертыми объятьями нас ждут, но при этом есть официальное решение УЕФА», — заявил Игнатьев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее Борис Игнатьев объяснил, что будет делать УЕФА в случае бойкота против России.