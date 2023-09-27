Швеция отказалась допускать женскую сборную России U17 для участия в Евро-2024

Шведский футбольный союз на своем официальном сайте заявил, что не пустит в страну женскую сборную России U17 на Евро-2024, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешить россиянам выступать на международных турнирах в возрастной категории до 17 лет.

«В мае 2024 года финальная часть Евро среди женских сборных U17 пройдет в Швеции. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — написано в сообщении.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал причину, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России.