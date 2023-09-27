Сын легенды НХЛ вызван в сборную России по футболу

В состав сборной России U14 по футболу попал сын экс-хоккеиста ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ильи Ковальчука Филипп, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

На сбор вызваны 23 футболиста, которые будут готовиться к Турниру развития УЕФА. Соревнования пройдут с 3 по 8 октября в Минске. В них сыграют сборные России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Филипп Ковальчук играет на позиции полузащитника.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее Александр Овечкин оценил вероятность возвращения Ковальчука в хоккей.