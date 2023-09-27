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Гаджиев назвал причину, почему УЕФА не вернул взрослую сборную России

Тренер Гаджиев: УЕФА не мог вернуть сборную России из-за политики

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Официальный сайт УЕФА

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, сейчас являющийся президентом выступающего в Первой лиги махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал ожидаемым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не возвращать на данный момент к международным соревнованиям молодежные и взрослые сборные России.

«Мне кажется, что в этом ничего неожиданного нет, и как-то по-другому сказать УЕФА не может, поскольку на решения этой организации, как и на решения Международного олимпийского комитета, влияют политические события. Хоть мы и говорим, что спорт вне политики, на самом деле он внутри политики уже давным-давно», — уверен Гаджиев.

Исполком УЕФА частично снял санкции с российских сборных, допустив мужскую и женскую сборные до 17 лет к отборочному турниру чемпионата Европы-2024, хотя там уже была проведена жеребьевка. В то же время российские футболисты и футболистки будут проводить матчи на нейтральных полях, а также без национальных флага и гимна. Взрослые и молодежные национальные команды страны не смогут вернуться в международный футбол до окончания конфликта на Украине.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин рассказал, как с помощью медийных клубов привести в порядок российский футбол.

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