В Швеции заявили, что не собираются участвовать в турнирах вместе с Россией

Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные страны не собираются участвовать в соревнованиях с командами из России, передает Expressen.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами», — сказал Райнфельдт.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

В сентябре 2022 года национальная сборная России сыграла вничью с Катаром и олимпийской сборной Египта. Во втором матче с олимпийской сборной Египта Россия потерпела поражение.

Ранее экс-футболист Александр Прудников предложил юношам дождаться возвращения флага и гимна.