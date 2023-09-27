Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Тарасова о нейтральном статусе: пошли они к чертовой матери со своими условиями

Тренер Тарасова выступила против требований МОК по допуску спортсменов из РФ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что выступает против требований Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в МОК прокомментировали слова Винсента Чжоу о допинге у российских спортсменов.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях