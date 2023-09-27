Тренер Тарасова о нейтральном статусе: пошли они к чертовой матери со своими условиями

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что выступает против требований Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее в МОК прокомментировали слова Винсента Чжоу о допинге у российских спортсменов.