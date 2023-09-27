Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канадский хоккеист получил российское гражданство

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли стал гражданином России

close
100%
ХК «Амур»

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России канадскому хоккеисту хабаровского «Амура» Кэмерону Ли. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.

31 июля Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Хоккеист заявил, что это было его личной инициативой.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кэмерон Ли провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +1. Канадец пропустил заключительные матчи сезона из‑за перелома ключицы. В нынешнем сезоне Ли забросил одну шайбу и сделал пять голевых передач в девяти матчах.

Напомним, что 9 августа американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт и перестал считаться легионером в России.

Ранее канадский форвард «Динамо» рассказал, почему не изучает русский язык.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях