Канадский хоккеист получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России канадскому хоккеисту хабаровского «Амура» Кэмерону Ли. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.

31 июля Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Хоккеист заявил, что это было его личной инициативой.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кэмерон Ли провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +1. Канадец пропустил заключительные матчи сезона из‑за перелома ключицы. В нынешнем сезоне Ли забросил одну шайбу и сделал пять голевых передач в девяти матчах.

Напомним, что 9 августа американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт и перестал считаться легионером в России.

Ранее канадский форвард «Динамо» рассказал, почему не изучает русский язык.