Сборная Польши по футболу откажется от матчей с Россией

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что сборная его страны откажется от встреч с юношеской сборной России.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться», — заявил Кулеша.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

В РФС отреагировали на допуск юниорской сборной России до соревнований.