В РФС отреагировали на допуск юниорской сборной России до соревнований

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям, передает «Чемпионат».

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА», — заявили в РФС.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее экс-футболист Андрей Аршавин оценил решение УЕФА допустить юношескую сборную России до турниров.