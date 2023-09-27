В МОК рассмотрят рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования

В Лозанне пройдет Международный форум спортсменов, на котором состоится заседание Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Форум пройдет 1 и 2 октября. На заседании будут рассмотрены рекомендации для спортивных федераций, регламентирующие участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что специальная военная операция на Украине раскрыла россиянам глаза на отношение западных стран к России.