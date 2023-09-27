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Агент заявил, что Дзюба своими словами о Семаке опустил себя ниже, чем в истории с видео

Агент Селюк о Дзюбе: сейчас я полностью понимаю «Зенит», который отпустил его

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Александр Гальперин/РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба должен вести себя по отношению к коллегам более уважительно. Его слова передает РИА Новости.

«Наверное, я единственный, кто всегда поддерживал Дзюбу и считал, что «Зенит» совершил ошибку, отпустив его. Но сейчас я полностью понимаю клуб. Надо в любом случае уважительно относиться к своим коллегам. С Семаком он добился больших результатов и выигрывал трофеи. По человеческим качествам Семак очень достойный человек в обществе. Дзюба, наоборот, этим ответом опустил себя ниже, чем когда он там дрочил на камеру», — сказал Селюк.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В минувшем сезоне он наряду с Изидором и Миранчуком стал лучшим бомбардиром команды.

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