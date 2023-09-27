Тренер Гаджиев о решении УЕФА: это может привести к изжоге отдельных боссов

Член комитета по детско-юношескому футболу Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев положительно оценил возвращение юношеских команд на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

«В высшей степени положительное решение, которое, впрочем, может привести к изжоге отдельных боссов УЕФА, очень «любящих» Россию. В любом случае я очень рад, если наши юноши и девушки смогут играть, это пойдет только на пользу нашему футболу. Считаю, что переговоры с Азией все равно надо продолжать, неизвестно, как эта ситуация будет развиваться», — сказал Гаджиев.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина имели возможность проводить только товарищеские матчи. Все это время в футбольных кругах рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Решение должно быть принято к концу 2023 года.

Ранее экс-футболист «Спартака» предложил юношам дождаться возвращения флага и гимна.