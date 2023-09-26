Девушка-боец выложила фото после тренировки в коротких шортах и топе

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Перл Гонсалес в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото из спортзала.

На снимке спортсменка позирует в ярко-розовых шортах и топе. На социальные сети девушки подписаны 273 тысячи подписчиков.

37-летняя Гонсалес дебютировала в любительских смешанных единоборствах (MMA) в 2009 году. На профессиональном уровне она дралась с 2012 года. Она дебютировала в UFC 8 апреля 2017 против Синтии Кальвильо. Гонсалес проиграла поединок, попавшись на болевом приеме. Следом было еще одно поражение — 7 октября 2017 года. Она дралась с Полианой Ботельо на турнире UFC 216 и проиграла бой единогласным решением судей.

Гонсалес была уволена из UFC в 2019 году После этого она выступала в промоушене Invicta Fighting Championships, в 2021 году она попробовала себя в кулачных боях, выиграв и проиграв по одному поединку. В 2023 году Гонсалес решила вновь сменить вид спорта, сосредоточившись на боксе. Свой последний поединок в MMA девушка провела 7 февраля 2020 года, в котором уступила Миранде Маверик. Тот бой прошел в Канзасе.

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