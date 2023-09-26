Тарасова о словах Вяльбе: Исинбаева защищала нашу родину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой со стороны главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Своим мнением Тарасова поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Иcинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбиратьcя. Это не мой вопроc. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь. Иcинбаева не cделала ничего противозаконного. Она же не проcто обманула гоcударcтво и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернетcя. А еcли не вернетcя, то не вернетcя, выучит там детей.

Чужая жизнь меня не волнует. Иcинбаева была великой cпортcменкой. Она была в одной cборной c моими cпортcменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в cвоей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношуcь в Вяльбе», — заявила Тарасова.

В рамках шоу РИА Новости «На два слова» Елена Вяльбе раскритиковала Елену Исинбаеву и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее Уткин назвал Вяльбе феноменально глупой.