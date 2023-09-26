Футбольный агент понял, почему «Зенит» расстался с Дзюбой

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал слова нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Своим мнением он поделился с kp.ru.

«Всегда поддерживал Дзюбу, потому что он классный нападающий. Считал даже, что «Зенит» с ним рано расстался. Но после этой фразы о Семаке, понял, почему петербургский клуб решил с ним не продлевать соглашение.

Семак по своим человеческим качествам совершенно достойный человек. Эта фраза не красит Дзюбу. Видимо, Артем слишком сильно погрузился в шоу-бизнес со своим приятелем Слуцким. Уже не отличает, где реальность, а где шоу», — заявил агент.

После матча «Зенита» и «Локомотива» (1:2) Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее экс-арбитр ФИФА призвал Дзюбу быть мужиком.