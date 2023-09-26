Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» пошутил про матч «Сити» с «Ньюкаслом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Ньюкасл» даст серьезный бой «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Самая богатая команда в мире сыграет против менее богатой команды. Деньги деньгами, но «Сити» будет сложнее играть в гостях, потому что «Ньюкасл» сейчас на подъеме. В предыдущем матче забили в одну калитку. В этой игре «Ньюкасл» даст серьезный бой. Раньше понимали, что фаворит «Ман Сити», а теперь шансы с ними 50 на 50.

Сейчас все осторожничают, играя против «Манчестер Сити», стараются не играть в открытый футбол. Ожидаю результативный матч, но не со счетом 0:8 (смеется). И те, и те забьют», — заявил экс-футболист.

Встреча пройдет 27 сентября в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Сити» после шести туров набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с девятью баллами расположился на восьмой строчке.

Ранее «Ньюкасл» установил рекорд АПЛ.