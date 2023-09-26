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Боец ММА поддержал капитана красно-белых: он и есть «Спартак»

Боец ММА Махно заявил, что капитана «Спартака» Джикию рано списывать

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Павел Бедняков/РИА Новости

Боец ММА Алексей Махно считает, что потерявшему место в стартовом составе защитнику «Спартака» Георгию Джикию рано подыскивать новую команду. Об этом он заявил Legalbet.

«Не кажется вам, что вы рано списываете Георгия. Да, несколько матчей «на ноль» совпало с его отсутствием. Мы же не знаем истинную причину его отсутствия, может, у него недомогание, какая-то травма, может, с Абаскалем поругался.

Он давно доказал свою любовь и преданность «Спартаку», класс и уровень. «Спартак» в его голове и сердце — единственный большой клуб. Джикия и есть «Спартак», — сказал Махно.

23 сентября «Спартак» принимал «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу со счетом 1:0. Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Капитан команды Георгий Джикия пропустил последние две игры, оставшись в запасе. Место в основном составе красно-белых сходу завоевал новичок команды Срджан Бабич. Он перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. Защитник уже провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал причины, по которым Джикия осел в запасе.

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