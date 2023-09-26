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В WADA объяснили, почему дело фигуристки Валиевой проходит в закрытом режиме

В WADA были не против присутствия американцев на слушаниях по делу Валиевой

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Максим Богодвид/РИА Новости

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не были бы против проведения публичного слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, если бы этого потребовала сама спортсменка. Об этом представитель организации заявил РИА Новости.

«Что касается проведения этого слушания при закрытых дверях, WADA не возражало ни против того, чтобы оно было публичным, ни против присутствия наблюдателя от сборной США. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда, WADA не может требовать проведения публичных слушаний. Этот запрос может исходить только от «физического лица, являющегося стороной разбирательства», то есть от спортсмена в данном случае», — заявили в организации.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее в WADA рассказали, какого исхода ждут в деле Валиевой.

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