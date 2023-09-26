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Блогер Милохин ответил на вопрос, была ли любовь с фигуристкой Медведевой

Блогер Милохин об отношениях с Медведевой: прям любви-любви как будто бы не было

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Пресс-служба Первого канала

Блогер Даня Милохин в интервью Мадонне Мур на YouTube-канале заявил, что у него не было любви в отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Как будто бы поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках. Мы познакомились, все продолжалось также, все было хорошо, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было», — сказал Милохин.

Милохин катался в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой и в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Участие Медведевой в «Ледниковом периоде» было под угрозой срыва.

Ранее Милохин попросил прощения за побег с «Ледникового периода».

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