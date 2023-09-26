Блогер Милохин попросил прощения за побег с «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин в интервью Мадонне Мур на YouTube-канале рассказал о том, как в разгар сезона шоу «Ледниковый период» покинул проект.

«Я был очень ответственный, но перегорел. В начале, когда ко мне пришел Авербух и предложил участвовать в шоу, я был не против, но прекрасно понимал, что где-то в середине я захочу свалить. Мы откатали новый номер на тренировке, и я ночью уехал.

Константин Львович, здравствуйте, если вы вдруг видите это видео, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад. Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал Милохин.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.

Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

Ранее Милохин захотел подраться с братом Хабиба Нурмагомедова.