Глава РПЛ высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что отечественные клубы не вернутся в европейские турниры до окончания специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Я уверен, — пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО. Причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться», — сказал Алаев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее легионер клуба РПЛ предположил, когда Россию вернут в еврокубки.